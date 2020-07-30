Задержание наемников ЧВК Вагнера. Украина и Беларусь усилят пограничный контроль
Беларусь также запросила у Украины информацию о задержанных членах ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе
Украина и Беларусь усилят пограничный контроль в связи со вчерашним задержанием в Беларуси диверсантов частной военной компании Вагнера. Такая встреча была достигнута на встрече с врио украинского посольства Петром Врублевским, сообщает пресс-служба беларусского Министерства иностранных дел.
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"С украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - говорится в заявлении.
У Врублевского также запросили информацию о задержанных членах ЧВК, которые являются гражданами Украины и воевали на Донбассе.
- Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".
- МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотели побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".
- Сегодня Беларусь заявила об усилении контроля на границе, в частности с РФ.
- Сегодня в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков.
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