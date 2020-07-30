Задержание наемников ЧВК Вагнера. Украина и Беларусь усилят пограничный контроль

Беларусь также запросила у Украины информацию о задержанных членах ЧВК Вагнера, которые воевали на Донбассе

Украина и Беларусь усилят пограничный контроль в связи со вчерашним задержанием в Беларуси диверсантов частной военной компании Вагнера. Такая встреча была достигнута на встрече с врио украинского посольства Петром Врублевским, сообщает пресс-служба беларусского Министерства иностранных дел.

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"С украинской стороной достигнута договорённость об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима в целях недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", - говорится в заявлении.

У Врублевского также запросили информацию о задержанных членах ЧВК, которые являются гражданами Украины и воевали на Донбассе.

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Марк Сировой

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