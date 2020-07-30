СБУ запросит экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера

В СБУ не называют число боевиков, которые попадут в запрос на экстрадицию

Служба безопасности Украины обратится с запросом на экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков российской частной военной кампании им. Вагнера. Об этом корреспонденту LIGA.net заявили в пресс-службе СБУ.

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"СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков", - заявили в ведомстве. Непосредственно вопросами экстрадиции занимается Офис генпрокурора.

Сейчас неизвестно об экстрадиции скольких наемников ЧВК Вагнера идет речь.

Ранее госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков заявлял, что "около 14 человек - это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы в Донбассе". Русская служба Радио Свобода сообщала, что по меньшей мере 18 человек принимали участие в боевых действиях на востоке Украины – их данные опубликованы в базе украинского сайта Миротворец.

Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".

МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотят побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".

Сегодня в Совбезе РБ заявили, что в Беларуси ищут еще 200 боевиков ЧВК Вагнера, а задержанные готовили теракт.

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Владислав Сердюк

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