Имена, фото и документы задержанных в Беларуси наемников ЧВК Вагнера – росСМИ

Часть из них приезжала на Донбасс убивать украинцев

По меньшей мере до десятка наемников ЧВК Вагнера, которых на днях в составе организованной группы задержали в Беларуси, воевали против Украины на Донбассе в составе российских оккупационных войск. Это следует из материала российской Новой газеты.

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Издание пользуется терминологией оккупантов о "самопровозглашенных народных республиках Донбасса". Там отмечают, что скрывают фамилии людей, которые не упоминаются в тексте и не являются публичными персонами.

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Андрей Бакунович

42 года

БелСМИ пишут, что это уроженец Беларуси с паспортами РФ и Украины. НГ утверждает, что Бакунович, хотя и имеет близких родственников в Брестской области, родился в Сибири. Самый известный из задержанных. Упоминался в докладе экспертов о Ливии на Совбезе ООН в апреле. Воевал на временно оккупированной территории Луганской области с 2014-го, в январе 2015-го был серьезно ранен, лечился в Луганске, затем в военном клиническом госпитале Южного военного округа РФ. После выздоровления не раз был Сирии от ЧВК.

Алексей "Моздок" Сапронов

42 года



Старший группы. До 2013-го водитель в МВД РФ, с осени 2014-го - водитель у "Вагнера". Неполное среднее образование.

Сергей "Артист" Маслов

31 год

Недоучившийся курсант погранинститута РФ. Год провел прапорщиком в погранвойсках, еще год - бойцом в министерском ОМОН Зубр, с 2012-го - мойщик машин, таксист, курьер. В пулеметный расчет "Вагнера" пришел весной 2016-го, воевал в Сирии. Родом из-под Калуги.

Рустем "Салим" Зайдуллин

45 лет

Уроженец Башкирии. В 2001-2003 годах служил по контракту в разведке ВС РФ в Чечне, остальное время был в частной охране, где привлекался к уголовной ответственности за превышение полномочий. У "Вагнера" - не позднее 2015-го. Воевал в Сирии на Донбассе.

Алексей "Волга" Волгин

45 лет

Житель Старого Оскола, ветеран чеченской войны в 1999-2000 годах. Стрелок, водитель боевых машин, у "Вагнера" с августа 2014-го.

Сергей "Знаменск" Павленко

46 лет

Житель Краснодара, специалист по логистике. Майор запаса, воинская специальность - защита информации. У "Вагнера" с 2016-го.

Ринат "Аватар" Каримов

35 лет

Строитель из Челябинска, в 2015-м воевал в НВФ "Спарта" у террориста "Моторолы" на Донбассе, с весны 2016 года - у "Вагнера".

Тахир "Фартовый" Бахтигараев

40 лет.

Водитель из Перми, у "Вагнера" - с начала 2015-го, воевал в Сирии.

Владимир "Музыкант" Ли

31 год

Уроженец Ростова. Командир расчета крупнокалиберного пулемета. После увольнения из армии РФ в 2010-м (разведчик-радист) подрабатывал без официального оформления поваром или строителем.

Денис "Баян" Харитонов

Астрахань

Павел Самарин

Нижегородская область

Сергей "Люц" Щербаков (Астрахань), а также Александр Алтухов, Андрей Кожевников, Рафик Танов (все трое воевали в Сирии).

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Как пишет издание, пока нет прямых свидетельств о принадлежности к "Вагнеру" следующих задержанных: Олега Дриги, Александра Руденко, Максима Кошмана, Геннадия Фетисова, Александра Шубина, Игоря Шеломенцева, Андрея Токаренко, Федора Сергеева и Артема Шацкого.

Но, отмечает НГ, эти боевики неосторожно вели себя в соцсетях - размещали свои фото с оружием, иногда и в форме со знаками принадлежности к гибридным войскам РФ на Донбассе, за что попали на сайт Миротворец как оккупанты.

Значимой информации об остальных (Миляеве, Сидорове, Бубнове, Нижнике, Селихове, Фомине, Екимове, Сердюкове, Зяблицеве), задержанных белорусским спецназом, издание не нашло.

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Евгений Пилипенко

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