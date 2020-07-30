Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. Украина потребует экстрадиции – ОП

Действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны, заявили в Офисе президента

Украинская сторона обратится в Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности собрала достаточно доказательств.

"Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны", – отметили в ОП.

Сообщается, что сейчас идут консультации с белорусской стороной.

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Наталия Медведева

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