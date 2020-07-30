Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. Украина потребует экстрадиции – ОП
Действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны, заявили в Офисе президента
Украинская сторона обратится в Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков российской частной военной компании Вагнера, подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса, с соблюдением всех предусмотренных процедур. Об этом сообщает Офис президента.
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Как отмечается, Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности собрала достаточно доказательств.
"Все мировое сообщество крайне негативно относится к преступлениям против мира и безопасности человечества, поэтому действия указанных лиц должны быть тщательно и должным образом расследованы, а виновные – наказаны", – отметили в ОП.
Сообщается, что сейчас идут консультации с белорусской стороной.
- Вчера, 29 июля, в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что в страну приехали около 200 диверсантов, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".
- МИД РБ вызвал для разговора российского и украинского посла. С последним хотели побеседовать потому, что среди задержанных есть "те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе".
- Сегодня в Совбезе РБ заявили, что в Беларуси ищут еще 200 боевиков ЧВК Вагнера, а задержанные готовили теракт. Позже сегодня в Следственном комитете Беларуси связали задержанных и местных оппозиционеров – открыто дело о подготовке беспорядков.
- Сегодня в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции задержанных в Беларуси наемников.
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