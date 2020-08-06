"Даже не знаем, кто". Лукашенко убежден – против Беларуси ведут гибридную войну

В деле о задержанных боевиках ЧВК Вагнера, считает белорусский лидер, помимо выполнения законов, нужно исходить "из человечности"

Против Беларуси ведут гибридную войну, но кто – "неизвестно". Так заявил белорусский президент Александр Лукашенко, его слова передает госагентство БЕЛТА.

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Он посетовал, что не знает, "на что они способны", говоря о неких внешнеполитических врагах.

"Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят" - мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны", - сказал президент РБ.

При этом Лукашенко заявил о ком-то, что его "не надо пугать последствиями": "Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло".

Белорусский лидер посетовал, что тема с недавним задержанием боевиков вызвала большую озабоченность у политиков и чиновников: "Аж ноют, пищат, кричат. Что только ни говорят. Не надо кричать в телевизор. Ящик здесь не поможет". Он добавил, что "будут действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности". Законы, по его мнению, "не все предусматривают".

Ранее Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокурора Ирину Венедиктову и ее российского коллегу Игоря Краснова для разбирательства с задержанными.

Ирину Венедиктову 9 августа в РБ пройдут выборы президента . В них участвуют пять кандидатов: глава государства с 1994 года Лукашенко, глава партии Грамада Сергей Черечень, сопредседатель ОО Говори правду! Андрей Дмитриев, а также самовыдвиженцы - переводчик Светлана Тихановская и депутат парламента VI созыва (2016—2019) Анна Канопацкая.

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Евгений Пилипенко

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