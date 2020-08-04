В России заявили, что "не дадут в обиду" задержанных в Беларуси вагнеровцев

Белорусское следствие по делу о задержанных боевиках ЧВК Вагнера в МИД РФ назвали "спектаклем"

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "спектаклем" высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о задержанных там боевиках российской ЧВК Вагнера, и заявила, что Москва "не даст их в обиду". Об этом сообщает ТАСС.

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"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - сказала Захарова.

Так представитель МИД РФ отреагировала на обращение Лукашенко к народу, в котором он призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными вагнеровцами, а также сообщил, что на юг Беларуси переброшен еще один отряд боевиков.

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Вадим Ребрина

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