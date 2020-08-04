В России заявили, что "не дадут в обиду" задержанных в Беларуси вагнеровцев
Белорусское следствие по делу о задержанных боевиках ЧВК Вагнера в МИД РФ назвали "спектаклем"
Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "спектаклем" высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко о задержанных там боевиках российской ЧВК Вагнера, и заявила, что Москва "не даст их в обиду". Об этом сообщает ТАСС.
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"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - сказала Захарова.
Так представитель МИД РФ отреагировала на обращение Лукашенко к народу, в котором он призвал российскую сторону не манипулировать фактами в ситуации с задержанными вагнеровцами, а также сообщил, что на юг Беларуси переброшен еще один отряд боевиков.
- На прошлой неделе под Минском задержали более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков. В РФ отрицают, что задержанные россияне были диверсантами. Беларусь же разыскивает на территории страны еще около 200 членов ЧВК.
- Задержанные путаются в показаниях, отмечают беларусские правоохранители. Сначала они говорили, что якобы ехали транзитом через Беларусь в Стамбул, чтобы посмотреть на собор Айя-София, а затем - что направлялись в Латинскую Америку.
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