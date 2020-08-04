Лукашенко: На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков, будем их ловить

Президент Беларуси Лукашенко также назвал ложью версии о транзитном проезде через Минск наемников ЧВК Вагнера

На юг Беларуси переброшен еще один отряд боевиков. Об этом во время обращения к народу заявил президент страны Александр Лукашенко.

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"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - сказал он, не уточнив, является ли этот отряд российским.

Комментируя ситуацию вокруг задержания под Минском диверсантов ЧВК Вагнера, Лукашенко сказал, что версии об их проезде через Беларусь транзитом - ложь.

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"Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Билеты на Стамбул - это легенда", - сказал он.

Также Лукашенко сказал, что не понимает, "зачем в Африку лететь через Северный полюс", ведь "запросто можно было из Новороссийска".

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Марк Сировой

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