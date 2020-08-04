Лукашенко: На юг Беларуси перебросили еще один отряд боевиков, будем их ловить
Президент Беларуси Лукашенко также назвал ложью версии о транзитном проезде через Минск наемников ЧВК Вагнера
На юг Беларуси переброшен еще один отряд боевиков. Об этом во время обращения к народу заявил президент страны Александр Лукашенко.
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"Сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг. Мы должны, когда идет уборка, бегать, ловить их по лесам! Мы же их всех отловим", - сказал он, не уточнив, является ли этот отряд российским.
Комментируя ситуацию вокруг задержания под Минском диверсантов ЧВК Вагнера, Лукашенко сказал, что версии об их проезде через Беларусь транзитом - ложь.
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"Это очень опасный и сильный сигнал. И все это про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию - вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была - ждать. Билеты на Стамбул - это легенда", - сказал он.
Также Лукашенко сказал, что не понимает, "зачем в Африку лететь через Северный полюс", ведь "запросто можно было из Новороссийска".
- На прошлой неделе под Минском задержали более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков. В РФ отрицают, что задержанные россияне были диверсантами. Беларусь же разыскивает на территории страны еще около 200 членов ЧВК.
- Задержанные путаются в показаниях, отмечают беларусские правоохранители. Сначала они говорили, что якобы ехали транзитом через Беларусь в Стамбул, чтобы посмотреть на собор Айя-София, а затем - что направлялись в Латинскую Америку.
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