Задержанные боевики ЧВК Вагнера уже говорят, что ехали в Латинскую Америку
Задержанные боевики "не понимают, почему их обвиняют в подготовке массовых беспорядков", говорит консул РФ
Задержанные в Беларуси российские боевики сообщили российским дипломатам, что конечным пунктом их поездки являлось государство Латинской Америки, а в Минске они находились транзитом. Об этом заявил консул РФ в республике Кирилл Плетнев, сообщают РосСМИ.
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"Хочу отдельно отметить, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул. После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в Латиноамериканском регионе", - сказал он.
Плетнев подчеркнул, что задержанные "не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси".
А противоречия в показаниях россиян, "можно объяснить сложностью их положения", заявил Плетнев.
- 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков ЧВК Вагнера. В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами".
- Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров. Ищут еще 200 боевиков.
- 1 августа стало известно, что задержанные под Минском боевики ЧВК Вагнера дают противоречивые показания. Из 33 допрошенных 11 человек сказали, что планировали лететь из Беларуси в Венесуэлу, 15 - в Турцию, двое - на Кубу, один - в Сирию. Один человек, по словам Агафонова, вообще не знал, куда летит. Трое от показаний отказались.
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2 августа задержанные в Беларуси боевики заявили, что они собирались улететь из Беларуси в Турцию, чтобы там "загорать, отдыхать и смотреть на Собор Святой Софии".
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