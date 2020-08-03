Задержанные боевики ЧВК Вагнера уже говорят, что ехали в Латинскую Америку

Задержанные боевики "не понимают, почему их обвиняют в подготовке массовых беспорядков", говорит консул РФ

Задержанные в Беларуси российские боевики сообщили российским дипломатам, что конечным пунктом их поездки являлось государство Латинской Америки, а в Минске они находились транзитом. Об этом заявил консул РФ в республике Кирилл Плетнев, сообщают РосСМИ.

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"Хочу отдельно отметить, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд. 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минска в Стамбул. После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в Латиноамериканском регионе", - сказал он.

Плетнев подчеркнул, что задержанные "не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Беларуси".

А противоречия в показаниях россиян, "можно объяснить сложностью их положения", заявил Плетнев.

Наталия Софиенко

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