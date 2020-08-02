Задержанные боевики ЧВК Вагнера говорят, что ехали загорать и смотреть на собор

Задержанные в Беларуси боевики говорят, что они собирались улететь из страны в Турцию, чтобы там "загорать, отдыхать и смотреть на Собор Святой Софии"

Задержанные в Беларуси боевики российской частной военной компании Вагнера заявляют, что приехали в страну, чтобы оттуда якобы вылететь в Турцию на отдых и осмотр Собора Святой Софии. Об этом заявил глава Следкома Беларуси Иван Носкевич, сообщает Белтелерадиокомпания.

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По словам Носкевича, задержанные дают противоречивые показания, в частности, о конечной точке их путешествия: "О том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, остальные указывают совершенно иные точки окончательного визита в иные страны".

"Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них точно так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то охранять какие-то объекты якобы, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", - рассказал Носкевич.

Глава СК Беларуси рассказал, что вылет в Турцию - это заранее спланированное алиби. Они сначала заселились в минскую гостиницу IBB, где заранее забронировали номера, а при выселении боевики оповестили сотрудников отеля, что уезжают в аэропорт. На самом деле они переехали в санаторий "Белорусочка", где в итоге их задержали.

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Владислав Сердюк

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