Беларусь передала Украине список наемников ЧВК Вагнера – детали

Среди задержанных в Беларуси диверсантов ЧВК Вагнера точно не семь украинцев. Больше их или меньше, глава МИД Кулеба не уточнил

Беларусь передала Украине список наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые были задержаны в санатории под Минском два дня назад. Об этом на брифинге сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Дипломат отметил, что список сразу передали правоохранительным органам: они проверяют, причастны ли наемники к преступлениям на территории Украины, в том числе войне на стороне боевиков на Донбассе.

Он сказал, что украинцев в списке точно не семь, точное число Кулеба не уточнил. Сейчас проверяют гражданство всех задержанных.

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По словам министра, могут быть ситуации, когда кто-то при задержании представил себя как гражданин Украины, а кто-то как гражданин РФ, но это не исключает, что у этого человека может быть паспорт Украины.

При этом он подчеркнул, что Украина не признает двойного гражданства и считает людей с украинскими паспортами своими гражданами.

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Марк Сировой

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