Беларусь передала Украине список наемников ЧВК Вагнера – детали
Среди задержанных в Беларуси диверсантов ЧВК Вагнера точно не семь украинцев. Больше их или меньше, глава МИД Кулеба не уточнил
Беларусь передала Украине список наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которые были задержаны в санатории под Минском два дня назад. Об этом на брифинге сообщили министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Дипломат отметил, что список сразу передали правоохранительным органам: они проверяют, причастны ли наемники к преступлениям на территории Украины, в том числе войне на стороне боевиков на Донбассе.
Он сказал, что украинцев в списке точно не семь, точное число Кулеба не уточнил. Сейчас проверяют гражданство всех задержанных.
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По словам министра, могут быть ситуации, когда кто-то при задержании представил себя как гражданин Украины, а кто-то как гражданин РФ, но это не исключает, что у этого человека может быть паспорт Украины.
При этом он подчеркнул, что Украина не признает двойного гражданства и считает людей с украинскими паспортами своими гражданами.
- 29 июля 2000-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров. Ищут еще 200 боевиков.
- Позже в Кремле заявили, что не знают ни о ЧВК, ни причин задержания россиян.
- 30 июля в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции наемников, которые могли воевать на Донбассе на стороне боевиков.
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