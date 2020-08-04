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Беларусь объявила о военных сборах у границы с Россией

04.08.2020, 12:33
Беларусь объявила о военных сборах у границы с Россией - Фото
Армия Беларуси (фото - пресс-служба Минобороны Беларуси)

Военные сборы у границы с Россией пройдут на второй день после выборов президента Беларуси

Беларусь проведет военные сборы резервистов в Витебской области, которая граничит со Смоленской и Псковскими областями России. Об этом сообщила Интерфакс-Запад пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик, комментируя информацию в Telegram-каналах о рассылке повесток беларусским военнообязанным.

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Она отметила, что подготовка военнообученного резерва на сборах – процесс непрерывный и нынешний сбор является плановым.

"Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", - сказала она.

Она также отметила, что получение повестки необязательно может означать призыв на сборы. Их могут вызывать в военкомат и для уточнения данных и документов.

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Марк Сировой
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