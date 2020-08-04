Беларусь объявила о военных сборах у границы с Россией
Военные сборы у границы с Россией пройдут на второй день после выборов президента Беларуси
Беларусь проведет военные сборы резервистов в Витебской области, которая граничит со Смоленской и Псковскими областями России. Об этом сообщила Интерфакс-Запад пресс-секретарь Минобороны Беларуси Наталья Гаврусик, комментируя информацию в Telegram-каналах о рассылке повесток беларусским военнообязанным.
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Она отметила, что подготовка военнообученного резерва на сборах – процесс непрерывный и нынешний сбор является плановым.
"Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года. Такие сборы проходят и в августе. В Витебской области они начнутся 11 августа", - сказала она.
Она также отметила, что получение повестки необязательно может означать призыв на сборы. Их могут вызывать в военкомат и для уточнения данных и документов.
- Таким образом военные сборы начнутся на второй день после выборов президента Беларуси и пройдут на фоне задержания под Минском более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков. В РФ отрицают, что задержанные россияне были диверсантами. Беларусь же разыскивает на территории страны еще около 200 членов ЧВК.
- Задержанные путаются в показаниях, отмечают беларусские правоохранители. Сначала они говорили, что якобы ехали транзитом через Беларусь в Стамбул, чтобы посмотреть на собор Айя-София, а затем - что направлялись в Латинскую Америку.
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