Беларусь выбирает президента. Началось досрочное голосование – список кандидатов
Всего в списки избирателей внесены около 6,85 млн гражданин РБ. Население страны - примерно 9,4 млн
Сегодня, 4 августа, в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента, которое продлится по 8 августа включительно. Об этом сообщил портал выборов на сайте ЦИК Республики Беларусь.
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Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа. Официально подтверждать причины, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно.
Образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны. Они будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Досрочное голосование не проводится на 231 участке в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, где оказывается медпомощь в стационаре.
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- Белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
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