Выборы президента в Беларуси. ЦИК отклонил предложение об установке видеокамер

ЦИК Беларуси заявил "о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства"

В Беларуси Центральная избирательная комиссия не поддержала идею об установке систем видеонаблюдения на избирательных участках за счет граждан. Об этом сообщает TUT.BY.

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ЦИК предложили разрешить установку камер на избирательных участках за счет беларусов, которые выскажут такое пожелание.

"Все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления, в котором предусматривается прямая круглосуточная видео трансляция с участков голосования и размещение собственных видеокамер граждан по их заявкам, высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения", - отметили в ЦИК.

Избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.



Проект системы видеонаблюдения представил член ЦИК Павел Дик, который представляет интересы кандидата в президенты Светланы Тихановской.



8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.

регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. После этого в городах Беларуси прошли акции протеста . В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.

. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе. 19 июля на митинге Светланы Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.

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Арина Толина

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