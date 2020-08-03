Выборы президента в Беларуси. ЦИК отклонил предложение об установке видеокамер
ЦИК Беларуси заявил "о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства"
В Беларуси Центральная избирательная комиссия не поддержала идею об установке систем видеонаблюдения на избирательных участках за счет граждан. Об этом сообщает TUT.BY.
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ЦИК предложили разрешить установку камер на избирательных участках за счет беларусов, которые выскажут такое пожелание.
"Все члены избирательной комиссии, ознакомившись с предложенным вами проектом постановления, в котором предусматривается прямая круглосуточная видео трансляция с участков голосования и размещение собственных видеокамер граждан по их заявкам, высказали мнение о несоответствии проекта требованиям избирательного законодательства и неясности порядка практической реализации предложения", - отметили в ЦИК.
Избирательный кодекс Беларуси не допускает привлечения технических средств граждан для организации выборов.
Проект системы видеонаблюдения представил член ЦИК Павел Дик, который представляет интересы кандидата в президенты Светланы Тихановской.
- 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
- 14 июля ЦИК Беларуси отказалась регистрировать кандидатом в президенты банкира Виктора Бабарико, он считался главным конкурентом действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. Также отказано в регистрации Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов.
- После этого в городах Беларуси прошли акции протеста. В полиции сообщили о более 250 задержанных. Часть из них отпустили, другие же находятся в изоляторе.
- 19 июля на митинге Светланы Тихановской в Минске собралось несколько тысяч человек.
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