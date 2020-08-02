Политический оппонент Лукашенко, бежавший из Беларуси в Россию, сейчас в Киеве
Белорусский политик Валерий Цепкало, который сбежал из Беларуси в РФ, сейчас находится в Киеве, рассказал его пресс-секретарь
Бывший замглавы МИД Беларуси и критик действующего главы государства Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который покинул страну и уехал в Россию, опасаясь ареста, сейчас находится в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан в комментарии Интерфакс-Запад.
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"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал Урбан.
24 июля Цепкало вместе с двумя детьми бежали из Беларуси. Политик опасался ареста, а его жена рассказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав. Поэтому детей и забрали из страны.
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров. Ищут еще 200 боевиков.
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