Политический оппонент Лукашенко, бежавший из Беларуси в Россию, сейчас в Киеве

Белорусский политик Валерий Цепкало, который сбежал из Беларуси в РФ, сейчас находится в Киеве, рассказал его пресс-секретарь

Бывший замглавы МИД Беларуси и критик действующего главы государства Александра Лукашенко Валерий Цепкало, который покинул страну и уехал в Россию, опасаясь ареста, сейчас находится в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Алексей Урбан в комментарии Интерфакс-Запад.

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"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", - сказал Урбан.

24 июля Цепкало вместе с двумя детьми бежали из Беларуси. Политик опасался ареста, а его жена рассказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав. Поэтому детей и забрали из страны.

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Владислав Сердюк

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