Лукашенко поручил пригласить в Минск Венедиктову по делу о боевиках ЧВК Вагнера
Белорусский президент заявил: в случае отказа генпрокуроров Украины и России приехать в Минск, "вопрос решат" без них
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и России Игоря Краснова для разбирательства с задержанными в республике боевиками ЧВК Вагнера. Об этом он заявил на совещании по безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.
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"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера, - ред.), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - сказал он.
Также Лукашенко отметил, что никакой политизации данного процесса "быть не должно", а все решения должны приниматься на основании белорусских законов, а также международных нормативно-правовых актов. Президент Беларуси подчеркнул, что если прокуроры Украины и России не приедут, то "вопрос решим без них".
Пока нет официального согласия Беларуси выдать боевиков Украине, сообщил сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.
- 29-го июля под Минском задержали более 30 наемников российской ЧВК Вагнера, которых связали с местными оппозиционерами и подозревают в подготовке массовых беспорядков.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Беларусь передала Украине список всех боевиков.
- Задержанные путаются в показаниях, отмечают беларусские правоохранители. Сначала они говорили, что якобы ехали транзитом через Беларусь в Стамбул, чтобы посмотреть на собор Айя-София, а затем - что направлялись в Латинскую Америку.
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