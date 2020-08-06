Лукашенко поручил пригласить в Минск Венедиктову по делу о боевиках ЧВК Вагнера

Белорусский президент заявил: в случае отказа генпрокуроров Украины и России приехать в Минск, "вопрос решат" без них

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и России Игоря Краснова для разбирательства с задержанными в республике боевиками ЧВК Вагнера. Об этом он заявил на совещании по безопасности избирательной кампании, передает БЕЛТА.

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"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей (задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера, - ред.), я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", - сказал он.

Также Лукашенко отметил, что никакой политизации данного процесса "быть не должно", а все решения должны приниматься на основании белорусских законов, а также международных нормативно-правовых актов. Президент Беларуси подчеркнул, что если прокуроры Украины и России не приедут, то "вопрос решим без них".

Пока нет официального согласия Беларуси выдать боевиков Украине, сообщил сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Станислав Стороженко , Евгений Пилипенко

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