Аваков: Боевики ЧВК Вагнера устроили базу в 1,5 км от резиденции Лукашенко

По мнению главы МВД, размещение вагнеровцев под Минском – операция спецслужб России

Боевиков частной военной компании Вагнера в Беларуси задержали в санатории, который расположен в полутора километрах от резиденции президента этой страны Александра Лукашенко. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

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"Это очень опасная ситуация - когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны", - сказал он.

Глава МВД подчеркнул, что расценивает информацию о задержании под Минском боевиков российской частной военной компании "Вагнер" как крайне опасный прецедент, свидетельствующий о намерении иностранного вмешательства в дела независимой Беларуси.

"По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть в страну, вагнеровцы разместились на специальной базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации ", - отметил министр.

Аваков заявил, что правоохранительные органы передадут белорусским коллегам информацию, которая подтверждает преступную деятельность боевиков ЧВК Вагнера на территории Украины.

"Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе, под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украины расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием, в том числе, задержанных на территории республики Беларусь наемников", – сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в экстрадиции ряда задержанных в Беларуси боевиков, совершивших преступления в Украине.

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Наталия Медведева

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