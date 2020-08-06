Офис генпрокурора еще не направлял запросы в Беларусь на выдачу вагнеровцев

Ирина Венедиктова сказала, что Офис генпрокурора намерен запрашивать выдачу 28 человек, среди которых девять украинцев

Генпрокуратура Беларуси будет принимать решение о выдаче Украине боевиков российской ЧВК Вагнера только после получения запроса от украинского Офиса генпрокурора. Такой запрос сейчас готовится, сообщили в пресс-службе офиса.

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Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор на эту тему с генпрокурором Беларуси Александром Конюком.

Венедиктова сказала, что Офис генпрокурора намерен запрашивать выдачу 28 человек, среди которых девять украинцев.

"Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Беларуси", - сказано в сообщении.

Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов.

Вадим Ребрина

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