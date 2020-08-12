Запрос о выдаче оформлен по ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года

Офис генпрокурора направил властям Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера, которые были задержаны там незадолго до президентских выборов и, как выяснилось, воевали на стороне российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, Шевченковский райсуд сообщил о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК). Подозреваемым избрана меры пресечения - арест.

Следствие утверждает, что эти лица воевали на востоке Украины за гибридные войска России.

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Евгений Пилипенко

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