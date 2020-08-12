Донбасс | Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера
Запрос о выдаче оформлен по ст. 61 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года
Офис генпрокурора направил властям Беларуси запросы о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера, которые были задержаны там незадолго до президентских выборов и, как выяснилось, воевали на стороне российских оккупантов на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.
Всем 28 лицам, среди которых девять граждан Украины, Шевченковский райсуд сообщил о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК). Подозреваемым избрана меры пресечения - арест.
Следствие утверждает, что эти лица воевали на востоке Украины за гибридные войска России.
- 29 июля 2020-го в Беларуси задержали 32 боевиков ЧВК Вагнера - выполняющего приказы Кремля российского боевого подразделения ГРУ. В Минске заявили, что диверсанты приехали, чтобы "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Власти РБ связали задержанных и местных оппозиционеров. Ищут еще 200 боевиков.
- В Кремле уверяют, что не знают ни о ЧВК, ни причин задержания россиян.
- 30 июля в СБУ заявили, что обратятся с запросом об экстрадиции наемников, которые могли воевать на Донбассе на стороне боевиков.
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