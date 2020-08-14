Официально Венедиктову в Минск по вагнеровцам не приглашали - Офис генпрокурора

У Генерального прокурора официально прокомментировали ситуацию с визитом Ирины Венедиктовой в Беларусь по задержанным боевикам ЧВК Вагнера

Генерального прокурора Ирину Венедиктову официально не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера. Об этом LIGA.net сообщили в письменном ответе из Офиса генерального прокурора.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

После появления публикаций в СМИ о том, что поездка генерального прокурора Украины в Беларусь была сорвана по вине беларусской стороны, LIGA.net направило в Офис генерального прокурора запрос по поводу причин несостоявшегося визита Ирины Венедиктовой в Минск. Сегодня на него был получен ответ.

На 14 августа "от беларусской стороны не поступало официального приглашения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по поводу посещения Беларуси с целью обсуждения вопроса по поводу выдачи лиц, которые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецокй и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР", - говорится в ответе.

Читайте также: В России заявили, что "дадут в обиду" задержанных в Беларуси вагнеровцев

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.