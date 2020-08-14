Официально Венедиктову в Минск по вагнеровцам не приглашали - Офис генпрокурора
У Генерального прокурора официально прокомментировали ситуацию с визитом Ирины Венедиктовой в Беларусь по задержанным боевикам ЧВК Вагнера
Генерального прокурора Ирину Венедиктову официально не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче Украине боевиков ЧВК Вагнера. Об этом LIGA.net сообщили в письменном ответе из Офиса генерального прокурора.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
После появления публикаций в СМИ о том, что поездка генерального прокурора Украины в Беларусь была сорвана по вине беларусской стороны, LIGA.net направило в Офис генерального прокурора запрос по поводу причин несостоявшегося визита Ирины Венедиктовой в Минск. Сегодня на него был получен ответ.
На 14 августа "от беларусской стороны не поступало официального приглашения Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой по поводу посещения Беларуси с целью обсуждения вопроса по поводу выдачи лиц, которые принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецокй и Луганской областей в составе террористических организаций ЛНР и ДНР", - говорится в ответе.
- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 августа в СМИ появилась информация, что визит Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона.
Читайте также: В России заявили, что "дадут в обиду" задержанных в Беларуси вагнеровцев
Комментарии