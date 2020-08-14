Зеленский сожалеет из-за решения Лукашенко отдать террористов Путину
14.08.2020, 23:20
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Офис президента заявил, что украинская сторона ожидала от Беларуси более юридически корректного и взвешенного решения
В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на информацию о выдаче России задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера. Об этом ОП сообщил в Telegram.
"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера". Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", – говорится в сообщении.
- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 августа в СМИ появилась информация, что визит Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона.
- У генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили, что официально ее не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче боевиков ЧВК Вагнера.
- Сегодня стало известно, что 32 задержанных боевика уже находятся в России.
- Замглавы МИД Евгений Енин написал пост Facebook, в котором напомнил Беларуси о принципе взаимности по вопросам экстрадиции, и отметил, что РБ занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины. Позже он удалил эту запись.
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