Зеленский сожалеет из-за решения Лукашенко отдать террористов Путину

Офис президента заявил, что украинская сторона ожидала от Беларуси более юридически корректного и взвешенного решения

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на информацию о выдаче России задержанных в Беларуси боевиков ЧВК Вагнера. Об этом ОП сообщил в Telegram.

"Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании "Вагнера". Безусловно, Республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", – говорится в сообщении.

Наталия Медведева

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