В разведке Минобороны новый глава – офицер, которого пыталась взорвать ФСБ РФ

Кирилл Буданов – офицер ГУ разведки Минобороны, у Зеленского от него ждут переформатирования и интенсификации работы

Сеголня, 5 августа, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кирилла Алексеевича Буданова начальником Главного управления разведки Министерства обороны. Соответствующий указ №308/2020 опубликован на сайте главы государства.

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Офис президента приветствовал назначение Буданова и поблагодарил уволенного с этой должности Василию Бурбу.

Как отметили у Зеленского, Бурба проявил высокую эффективность и профессионализм и внес немалый вклад в улучшение ситуации безопасности в Украине.

В Офисе президента пояснили, что замена начальника ГУР Минобороны связана "с необходимостью переформатирования и интенсификации работы, поиска и внедрения современных подходов и взглядов на решение вопросов безопасности".

Кирилл Буданов – тот самый офицер Главного управления разведки Минобороны, которого 4 апреля 2019 года в Киеве попыталась убить группа диверсантов из России Буданова. Но взрывчатка взорвалась во время закладки - руководитель группы диверсантов, российский гражданин Алексей Комаричев получил тяжелые ранения. Также задержали его сообщника - гражданина РФ Тимура Дзортова и нескольких человек из сети ФСБ, которые им помогали в Украине.

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Наталия Медведева

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