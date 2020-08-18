Начальник военной разведки отрицает роль Украины в истории с ЧВК Вагнера

Буданов заявил, что к появлению истории об операции украинских спецслужб по вывозу боевиков Вагнера с территории РФ причастны российские спецслужбы

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что к появлению истории об операции украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории РФ причастны российские спецслужбы. Об этом Буданов сказал в комментарии Укринформу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб", – сказал глава ГУР МОУ.

Он подчеркнул, что десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов.

"Только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", – сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что все частные военные компании работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения или координации, даже если выполняют "частные" заказы.

"Очень подробную фейковых версию о якобы причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании Комсомольская правда 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков беларусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны беларусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытке повлиять на результаты выборов", – сказал начальник военной разведки.

Он указал, что параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве "некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими".

Буданов уверен, что российская сторона готовила версию о якобы причастности СБУ заблаговременно, поскольку обычно подобные операции готовят тщательно и заблаговременно, детально прорабатывают легенду прикрытия.

По версии главы ГУР, Россия намеревалась оказать психологическое давление на беларусские власти, чтобы спровоцировать их на более жесткие действия против протестантов. Кроме того планировалось ухудшить украинские-беларусские отношения и заставить Беларусь опираться на российскую поддержку.

"Примерно так же было и с бывшим украинским президентом Януковичем", – сказал Буданов.

Он считает, что в этом деле задействованы российские агенты информационного влияния в Украине, а также "украинские силы" решили использовать ситуацию для критики власти накануне выборов и для срыва перемирия на Донбассе.

Читайте также: Советник главы ОП прокомментировал скандал со срывом спецоперации по ЧВК

Читайте также: Операция по вывозу боевиков Вагнера из РФ. Появилась запись переговоров: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.