Начальник военной разведки отрицает роль Украины в истории с ЧВК Вагнера
Буданов заявил, что к появлению истории об операции украинских спецслужб по вывозу боевиков Вагнера с территории РФ причастны российские спецслужбы
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что к появлению истории об операции украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории РФ причастны российские спецслужбы. Об этом Буданов сказал в комментарии Укринформу.
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"Достаточное количество фактов свидетельствует о том, что это спецоперация российских спецслужб", – сказал глава ГУР МОУ.
Он подчеркнул, что десятки людей с опытом боевых действий в гибридных конфликтах в разных странах, в том числе на Донбассе, появились в столице Беларуси прямо накануне судьбоносных президентских выборов.
"Только несведущий человек может поверить в сказку, будто этих "наивных" боевиков могли обманом затянуть в Минск", – сказал Буданов.
Глава ГУР отметил, что все частные военные компании работают в прямом подчинении российским силовым структурам и никогда не действуют без их разрешения или координации, даже если выполняют "частные" заказы.
"Очень подробную фейковых версию о якобы причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске опубликовали российские спецслужбы в российском издании Комсомольская правда 6 августа. То есть, уже через неделю после задержания боевиков беларусскими силовиками и публичных обвинений в адрес России со стороны беларусских властей во вмешательстве во внутренние дела Беларуси и попытке повлиять на результаты выборов", – сказал начальник военной разведки.
Он указал, что параллельно эту версию стали поддерживать в украинском публичном пространстве "некоторые политологи и социальные сети, которые можно уверенно называть пророссийскими".
Буданов уверен, что российская сторона готовила версию о якобы причастности СБУ заблаговременно, поскольку обычно подобные операции готовят тщательно и заблаговременно, детально прорабатывают легенду прикрытия.
По версии главы ГУР, Россия намеревалась оказать психологическое давление на беларусские власти, чтобы спровоцировать их на более жесткие действия против протестантов. Кроме того планировалось ухудшить украинские-беларусские отношения и заставить Беларусь опираться на российскую поддержку.
"Примерно так же было и с бывшим украинским президентом Януковичем", – сказал Буданов.
Он считает, что в этом деле задействованы российские агенты информационного влияния в Украине, а также "украинские силы" решили использовать ситуацию для критики власти накануне выборов и для срыва перемирия на Донбассе.
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- 29 июля под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков.
- 14 августа стало известно, что задержанных передали России.
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