Советник главы ОП прокомментировал скандал со срывом спецоперации по ЧВК
Михаил Подоляк назвал историю об операции украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории России "блестящей медийной операцией"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал блестящей медийной операцией информацию об операции украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории России. Об этом он сообщил в Facebook.
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Советник Андрея Ермака заявляет, что появление этой истории связано с недавним увольнением с должности начальника Главного управления разведки при Минобороны Василия Бурбы.
Советник главы ОП считает, что "на территории Украины чужую медиа/провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями".
Подоляк приводит несколько аргументов в пользу своей версии.
По его словам, первым СМИ, опубликовавшим материал о спецоперации украинских спецслужб, была российская Комсомольская правда. Подоляк считает, что "все это медийное "зло" придумано русскими и цель была поссорить нас со всеми".
Подоляк утверждает, что случайный переговорщик не мог появиться в схеме найма боевиков.
"История очень запойная. Потому что всерьёз предлагает нам поверить в то, что профессионалов на контракте, имеющих за плечами несколько войн и действующих строго по регламентированному кураторами протоколу, неизвестный вербовщик (с Украины) умнО и беспроблемно провёл по перевалкам до Беларуси", – пишет Подоляк.
"И вот все это секретное и мощное действо сорвалось по той простой причине, что представитель СБУ доложил детали операции в Кабинете президента", – написал Подоляк, фактически не отрицая, что встреча была.
Кроме того, советник главы ОП заявляет, что, по словам нового главы ГУР, в ведомстве якобы нет документов, относящихся к этой спецоперации.
- 29 июля под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу наемников, так как некоторые из них воевали на Донбассе на стороне боевиков.
- 14 августа стало известно, что задержанных передали России.
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