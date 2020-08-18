Советник главы ОП прокомментировал скандал со срывом спецоперации по ЧВК

Михаил Подоляк назвал историю об операции украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории России "блестящей медийной операцией"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал блестящей медийной операцией информацию об операции украинских спецслужб по вывозу террористов ЧВК Вагнера с территории России. Об этом он сообщил в Facebook.

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Советник Андрея Ермака заявляет, что появление этой истории связано с недавним увольнением с должности начальника Главного управления разведки при Минобороны Василия Бурбы.

Подоляк заявил, что президент Зеленский "со сложностями" увольнял Бурбу. Он также отметил, что после увольнения в ведомстве начали проводить аудит.

Советник главы ОП считает, что "на территории Украины чужую медиа/провокацию доигрывал обиженный человек с информационными возможностями".

Подоляк приводит несколько аргументов в пользу своей версии.

По его словам, первым СМИ, опубликовавшим материал о спецоперации украинских спецслужб, была российская Комсомольская правда. Подоляк считает, что "все это медийное "зло" придумано русскими и цель была поссорить нас со всеми".

Подоляк утверждает, что случайный переговорщик не мог появиться в схеме найма боевиков.

"История очень запойная. Потому что всерьёз предлагает нам поверить в то, что профессионалов на контракте, имеющих за плечами несколько войн и действующих строго по регламентированному кураторами протоколу, неизвестный вербовщик (с Украины) умнО и беспроблемно провёл по перевалкам до Беларуси", – пишет Подоляк.

"И вот все это секретное и мощное действо сорвалось по той простой причине, что представитель СБУ доложил детали операции в Кабинете президента", – написал Подоляк, фактически не отрицая, что встреча была.

Кроме того, советник главы ОП заявляет, что, по словам нового главы ГУР, в ведомстве якобы нет документов, относящихся к этой спецоперации.

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Наталия Медведева

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