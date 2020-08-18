Сбили Су-25 на Донбассе. Опубликована запись вербовки вагнеровцев: видео

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На записи террористы ЧВК Вагнера рассказывают о том, как сбили два украинских военных самолета

Журналистка Янина Соколова опубликовала в Youtube записи "вербовки" сотрудниками СБУ террористов ЧВК Вагнера, воевавших против Украины на Донбассе.

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Первый на записи – Денис Харитонов, военнослужащий РФ, подробно рассказывает и показывает снятое им видео того, как он 23 июля 2014 года сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса два украинских штурмовика Су-25 299-й бригады тактической авиации в районе села Мариновка, действуя в составе российского батальона "Степь".

Кроме того Харитонов показывает два российских государственных ордена  "За заслуги", одним из которых его наградил в Кремле помощник Путина Владислав Сурков, показывает фото, документы. Рассказывает, что стрелять из ПЗРК его научили на базе 22-й бригады спецназ ВС РФ.

Также на записи присутствуют более краткие вербовочные разговоры еще с несколькими боевиками ЧВК.

Журналист Юрий Бутусов в Facebook отметил, что "украинские спецслужбы проявили потрясающий профессионализм, достойный самой высокой оценки, вычислив стрелков ПЗРК, обнаружив в России тех, кто сбивал наши самолеты, установив контакт и  придумав способ как доставить негодяев на нашу территорию".

Бутусов подчеркнул, что Харитонов был на Донбассе как раз в то время и в том месте, когда другие российские военнослужащие сбили МН-17, и без сомнения, Харитонов мог дать ценную информацию для международного трибунала.

Ранее сегодня сообщалось, что по информации Бутусова, ситуация с задержанием в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы была спецоперацией украинских спецслужб по задержанию воевавших на Донбассе боевиков, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса президента. 

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Теги: чвк вагнера, Донбасс, сбу
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