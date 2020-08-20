"Бред". Зеленский прокомментировал журналистам информацию о "сливе дела ЧВК"

Президент Зеленский заявил, что не знает "ни о каком сливе какой-то там операции"

Президент Владимир Зеленский назвал "бредом" информацию о сливе спецоперации по задержанию боевиков частной военной компании Вагнера. Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Бред. Я об этом читал. Печально, что некоторые средства массовой информации перепечатали Комсомольскую правду (кажется, российскую), сделали из этого сенсацию в Украине. Я не знаю ни о каком сливе какой-то там операции", - сказал Зеленский.

В ответ на уточняющий вопрос, планировалась операция, Зеленский поинтересовался: "Зачем вы ставите такое провокационный вопрос? Зачем сейчас вы президенту Украины говорите, что операция планировалась?".

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Наталия Медведева

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