СВР: ЧВК Вагнера в Беларуси - российская попытка втянуть Украину в международный скандал
В СВР призвали гражданское общество и СМИ осторожно обращаться с антиукраинскими фейками российских спецслужб
Специальной информационной операцией российского происхождения назвали в пресс-службе Службы внешней разведки информацию о якобы готовившемся задержании боевиков частной военной компании Вагнера.
Задачами операции "группа Вагнера в Беларуси", утверждают в СВР, были:
- дестабилизация Беларуси перед и во время президентских выборов;
- обвинение украинских спецслужб в организации и проведении операции на территории Беларуси, втягивание Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета;
- дискредитация руководства Украины с целью снижения рейтинга власти перед местными выборами.
В СВР предупреждают гражданское общество и СМИ, что с контентом, который создан российскими спецслужбами, носит открытый антиукраинский характер и вредит нацбезопасности нужно обращаться осторожно.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников: некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов, но 14 августа Лукашенко выдал их России.
- СМИ написали, что СБУ якобы разработала операцию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента сорвал операцию.
- Советник главы ОП Подоляк назвал "блестящей медийной операцией" информацию об операции украинских спецслужб, а начальник ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.
- Глава ОП Ермак заявляет, что история о срыве спецоперации по ЧВК - это "дезинформационная атака на раскол украинского общества".
- Отрицают участие в подобной спецоперации и в СБУ, и также называют ее фейком.
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