СВР: ЧВК Вагнера в Беларуси - российская попытка втянуть Украину в международный скандал

В СВР призвали гражданское общество и СМИ осторожно обращаться с антиукраинскими фейками российских спецслужб

Специальной информационной операцией российского происхождения назвали в пресс-службе Службы внешней разведки информацию о якобы готовившемся задержании боевиков частной военной компании Вагнера.

Задачами операции "группа Вагнера в Беларуси", утверждают в СВР, были:

- дестабилизация Беларуси перед и во время президентских выборов;

- обвинение украинских спецслужб в организации и проведении операции на территории Беларуси, втягивание Украины в международный скандал и подрыв ее международного авторитета;

- дискредитация руководства Украины с целью снижения рейтинга власти перед местными выборами.

В СВР предупреждают гражданское общество и СМИ, что с контентом, который создан российскими спецслужбами, носит открытый антиукраинский характер и вредит нацбезопасности нужно обращаться осторожно.

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Денис Юдин

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