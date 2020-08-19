СБУ: Вагнеровская спецоперация - фейк, наши сотрудники никого не вербовали
В СБУ говорят, что история о спецоперации по ЧВК Вагнера - это фейк, а также, что они не принимали участия в разговорах с боевиками
В Службе безопасности Украины заявляют, что ни один их сотрудник не принимал участия в разговорах с боевиками российской частной военной компании Вагнера, а якобы операция по их задержанию "через Беларусь" является фейком. Об этом заявляют в пресс-службе СБУ.
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"Данные относительно участия СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. А его первоисточником, акцентируем, более недели тому назад было именно российское издание", - заявляют в спецслужбе. Там также уточнили, что "ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях".
В СБУ называют историю о срыве спецоперации по ЧВК "информационным вбросом", который "преследует цель нанесения ущерба Украине".
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников: некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов, но 14 августа Лукашенко выдал их России.
- СМИ написали, что СБУ якобы разработала операцию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в руководстве Украины сорвал операцию.
- Советник главы ОП Подоляк назвал "блестящей медийной операцией" информацию об операции украинских спецслужб, а начальник ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.
- Глава ОП Ермак заявляет, что история о срыве спецоперации по ЧВК - это "дезинформационная атака на раскол украинского общества".
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