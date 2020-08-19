СБУ: Вагнеровская спецоперация - фейк, наши сотрудники никого не вербовали

В СБУ говорят, что история о спецоперации по ЧВК Вагнера - это фейк, а также, что они не принимали участия в разговорах с боевиками

В Службе безопасности Украины заявляют, что ни один их сотрудник не принимал участия в разговорах с боевиками российской частной военной компании Вагнера, а якобы операция по их задержанию "через Беларусь" является фейком. Об этом заявляют в пресс-службе СБУ.

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"Данные относительно участия СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. А его первоисточником, акцентируем, более недели тому назад было именно российское издание", - заявляют в спецслужбе. Там также уточнили, что "ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях".

В СБУ называют историю о срыве спецоперации по ЧВК "информационным вбросом", который "преследует цель нанесения ущерба Украине".

Владислав Сердюк

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