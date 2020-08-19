Ермак: История о срыве спецоперации по ЧВК - хорошо продуманная дезинформация

Руководитель Офиса президента ответил на подозрения о "спецоперации украинских спецслужб" по воевавшим на Донбассе боевикам ЧВК Вагнера

История о том, как украинские спецслужбы якобы проводили операцию по задержанию "через Беларусь" наемников российской ЧВК Вагнера, но некий высокопоставленный предатель на Банковой все сорвал, — это "дезинформационная атака на раскол украинского общества". Так ответил на соответствующий вопрос LB.ua глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Сначала он сообщил, что не может комментировать операции спецслужб, так как они секретные. Ермак заявил, что ОП "примет во внимание" информацию СМИ и из соцсетей о возможной причастности СБУ, ГУР и других органов к появлению наемников на территории Беларуси.

Глава ОП подчеркнул, что версия об "операции" украинских спецслужб появилась 6 августа в российском пропагандистском СМИ - "Комсомольской правде". "Это выглядит как хорошо продуманная и спланированная дезинформационная кампания. И очень удивляет, что некоторые украинские граждане публично распространяют именно эту версию событий", - отметил он.

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По его предположению, некие внутренние силы также решили использовать эту дезинформацию "в собственных целях накануне выборов". Он также предположил, что "кому-то очень хочется сорвать прекращения огня на Донбассе".

По словам Ермака, информация о том, что он якобы предлагал "перенести операцию из-за необходимости проведения переговоров с РФ о пленных", не отвечает действительности.

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Глава президентского офиса говорит – ему "ничего не известно" о том, что (на то время еще) начальник ГУР Василий Бурба будто бы требовал, чтобы участники совещания, на котором обсуждали спецоперацию, прошли полиграф. "Но, убежден, что это также не соответствует действительности, и является частью дезинформационной атаки, цель которой - раскол украинского общества", - резюмировал Ермак.

29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников : некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов, но 14 августа Лукашенко выдал их России .

из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина : некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов, но 14 августа Лукашенко . СМИ написали, что СБУ якобы разработала операцию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в руководстве Украины сорвал операцию.

Советник главы ОП Подоляк назвал "блестящей медийной операцией" информацию об операции украинских спецслужб, а н ачальник ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.

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Евгений Пилипенко

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