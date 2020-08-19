Дело ЧВК. Экс-глава ГУР Бурба заявил о домыслах, Бутусов опубликовал номер дела
Бурба сказал, что экс-глава военной разведки не может комментировать действия спецслужб, Бутусов – что заявление Бурбы написали в Офисе президента
По так называемому делу вагнеровцев распространяются домыслы и дезинформация, которые являются попыткой нанести вред спецслужбам Украины. Об этом заявил бывший глава Главного управления разведки при Минобороны Василий Бурба, передает Интерфакс-Украина.
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"Сразу и прямо хочу заявить, комментировать любые реальные либо предполагаемые действия спецслужб бывшим начальником военной разведки считаю неправильным. По так называемому делу вагнеровцев в прессе слишком много явной дезинформации и домыслов. На мой взгляд, все эти домыслы направлены исключительно на попытку нанести существенный вред репутации спецслужбам Украины", - сказал Бурба.
Он подчеркнул, что оперативные службы внимательно наблюдали и наблюдают за системными врагами страны.
"Безусловно, также, что все это строго секретная информация, и она никогда не становится публично открытой. А потому выстраивать конспирологические теории, полностью копируя их с газетных "расследований", придуманных и реализованных, российскими спецтехнологами недопустимо", - заявил Бурба.
По его словам, "являются абсолютно нелепыми домыслами версии о возможном участии президента Украины в какой-либо помощи "вагнеровцам". Это невозможно ни по моральным, ни по оперативным данным".
Комментируя распространяемую в СМИ информацию о том, что операция спецслужб по поимке "вагнеровцев" была сорвана утечкой со стороны окружения президента, он ответил: "Такая информация отсутствует".
Незадолго до появления этого интервью этого журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники анонсировал в Facebook публикацию заявления Бурбы в одном из информагентств и написал, что "это заявление подготовлено пиарщиками Офиса президента".
Бутусов обратил внимание, что "ни в одном из заявлений по данной теме не называется и не опровергается моя статья, и не упоминается мое имя".
"Подсказываю: произошло разглашение информации об уголовном деле № 42014000000000457 в рамках которого проводилась операция. Я называю номер дела - и власти обязаны начать расследование, а что же в этом деле было, и почему произошел провал операции, в рамках которой было открыто производство. За это надо нести ответственность - и надо определить - кто же именно разгласил.
Господин президент, моя статья - это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас", - написал журналист.
Бутусов подчеркнул, что в такой ситуации президент, согласно закону Украины, обязан потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников: некоторые из них воевали на Донбассе за оккупантов, но 14 августа Лукашенко выдал их России.
- СМИ написали, что СБУ якобы разработала операцию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента сорвал операцию.
- Советник главы ОП Подоляк назвал "блестящей медийной операцией" информацию об операции украинских спецслужб, а начальник ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.
- Глава ОП Ермак заявляет, что история о срыве спецоперации по ЧВК - это "дезинформационная атака на раскол украинского общества".
- Отрицают участие в подобной спецоперации в СБУ и СВР.
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