Путин заявил, что наемников ЧВК "затащили в Беларусь" украинские и американские спецслужбы

Спецслужбы "выманили" боевиков ЧВК Вагнера под предлогом работы в третьей стране, говорит президент РФ Путин

Боевиков ЧВК Вагнера якобы "затащили в Беларусь" украинские и американские спецслужбы. Об этом рассказала в интервью российскому пропагандистскому каналу Россия 1 президент РФ Владимир Путин.

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"Их затащили в Беларусь и представили в качестве ударной силы в преддверии предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности <…> Люди ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники их не выпускали. Но по поддельным документами их фактически ввезли. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими", — заявил он, заверив, что работа наемникам предлагалась легальная.

Затем Путин сказал, что информация о спецоперации "достоверно известна". На словах "некоторые участники этого процесса, ну или наблюдатели..." речь Путина обрывается и начинается фрагмент интервью о ситуации в Беларуси.

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Марк Сировой

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