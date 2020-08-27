Путин заявил, что наемников ЧВК "затащили в Беларусь" украинские и американские спецслужбы
Спецслужбы "выманили" боевиков ЧВК Вагнера под предлогом работы в третьей стране, говорит президент РФ Путин
Боевиков ЧВК Вагнера якобы "затащили в Беларусь" украинские и американские спецслужбы. Об этом рассказала в интервью российскому пропагандистскому каналу Россия 1 президент РФ Владимир Путин.
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"Их затащили в Беларусь и представили в качестве ударной силы в преддверии предвыборной кампании, что абсолютно не соответствует действительности <…> Люди ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники их не выпускали. Но по поддельным документами их фактически ввезли. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими", — заявил он, заверив, что работа наемникам предлагалась легальная.
Затем Путин сказал, что информация о спецоперации "достоверно известна". На словах "некоторые участники этого процесса, ну или наблюдатели..." речь Путина обрывается и начинается фрагмент интервью о ситуации в Беларуси.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- СМИ написали, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по выманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал. Президент Зеленский назвал эту информацию СМИ "бредом". Глава ГУР Буданов утверждает, что эта история - фейк спецслужб РФ.
- 23 августа журналист Юрий Бутусов написал, что в "операции" участвовали американские спецслужбы. Журналист LIGA.net попросил силовые органы подтвердить или опровергнуть эту информацию. В Главном управлении разведки заявили, что "не комментируют любые спецоперации, даже выдуманные", а в Генштабе Миноборны - что не владеют информацией об этом. Другие силовые ведомства на запрос пока не ответили.
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