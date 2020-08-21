"Они умеют делать нормальное ТВ". Лукашенко о замене беларуских журналистов на российских

Лукашенко рассказал, что сам пригласил российских журналистов, потому что те хорошо делают свою работу, а заставлять работать беларусов он не намерен

Александр Лукашенко прокомментировал замену местных сотрудников Белтелерадиокомпании российскими журналистами. По его словам, россияне "делают нормальное телевидение", а беларуских сотрудников он не стал уговаривать оставаться, передает госСМИ Беларуси Белта.

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Лукашенко отметил, что "свято место пусто не бывает", а сейчас большая конкуренция и нигде никого особо не ждут. Он рассказал, что сам пригласил россиян, потому что они "не предъявляют нам претензий" и умеют делать "нормальное телевидение".

Также он рассказал, что россиянам он не платит вообще, а привлекает для их поддержки "друзей из России".

По словам Лукашенко, вопрос с привлечение российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников БТ "выскочили на улицу и начали митинговать". Он добавил, что не уговаривал никого из сотрудников БТ остаться и что те, кто хотят работать - работают и сейчас. "Хочешь уходить - уходи", - отметил он.

19 августа сотрудники Белтелерадиокомпании заявили, что всех, кто участвовал в забастовках против Лукашенко, не пускают на работу, а их место заняли российские журналисты.

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Дарья Мостовая

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