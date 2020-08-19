Сотрудники БТ: В Беларуси на телевидении вместо бастующих работают специалисты из России

Работников Белтелерадиокомпании, которые протестуют против сохранения власти Лукашенко, не пускают на работу

Специалисты из России работают сейчас в Белтелерадиокомпании вместо сотрудников, которые объявили забастовку, заявила режиссер БТ Алена Мартиновская. Видео с ее комментарием опубликовано TUT.by.

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Мартиновская рассказала, что утром на входе в здание БТ ее не пустили на работу милиционеры, поскольку ее фамилия внесена в некие списки. Она предположила, что речь о списках сотрудников БТ, которые поддержали требования о признании выборов президента Беларуси недействительными.

На вопрос о том, кто сейчас выполняет обязанности недопущенных к работе сотрудников, Мартиновская ответила: "Это очень веселая история. Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для медиков, мы собираем всей страной, зато у нас есть деньги новым сотрудникам, для новостей".

TUT.by проверяет информацию о российских специалистах на беларусском телевидении. Одна из участниц забастовки рассказала изданию, что работой видеоинженеров БТ интересовались около шести человек, которых руководство между собой вслух называло россиянами.

В руководстве БТ информацию пока не прокомментировали.

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Денис Юдин

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