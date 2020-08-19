Сотрудники БТ: В Беларуси на телевидении вместо бастующих работают специалисты из России
Работников Белтелерадиокомпании, которые протестуют против сохранения власти Лукашенко, не пускают на работу
Специалисты из России работают сейчас в Белтелерадиокомпании вместо сотрудников, которые объявили забастовку, заявила режиссер БТ Алена Мартиновская. Видео с ее комментарием опубликовано TUT.by.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Мартиновская рассказала, что утром на входе в здание БТ ее не пустили на работу милиционеры, поскольку ее фамилия внесена в некие списки. Она предположила, что речь о списках сотрудников БТ, которые поддержали требования о признании выборов президента Беларуси недействительными.
На вопрос о том, кто сейчас выполняет обязанности недопущенных к работе сотрудников, Мартиновская ответила: "Это очень веселая история. Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для медиков, мы собираем всей страной, зато у нас есть деньги новым сотрудникам, для новостей".
TUT.by проверяет информацию о российских специалистах на беларусском телевидении. Одна из участниц забастовки рассказала изданию, что работой видеоинженеров БТ интересовались около шести человек, которых руководство между собой вслух называло россиянами.
В руководстве БТ информацию пока не прокомментировали.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Вчера Лукашенко назвал "попыткой захвата власти" создание оппозицией координационного совета по передаче полномочий президента его оппонентке Светлане Тихановской.
Читайте также: Анатомия белорусского протеста. Дневник репортера
Комментарии