Тихановская создает координационный совет по передаче власти в Беларуси
Готовность властей к диалогу должна быть показана освобождением арестованных, отзывом ОМОНа с улиц и уголовными делами, заявила соперница Лукашенко
Создание координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси инициировала кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Об этом она объявила в Telegram.
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В совет могут войти "представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", сообщила Тихановская. Предлагается выдвигать своих кандидатов в совет от трудовых коллективов, партий, профсоюзов и других гражданских организаций.
Заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений Тихановская поручила принимать своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку.
От властей Тихановская потребовала показать готовность к диалогу с народом, которая означает, что должны быть отпущены все задержанные, с улиц убран ОМОН и войска, а против тех, кто давал преступные приказы, возбуждены уголовные дела.
Тихановская призвала сотрудников МВД и армии не исполнять преступных приказов, говорить с начальством и остановить кровопролитие.
Также она выразила сочувствие всем пострадавшим за дни протеста и их семьям.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, указывая на массовые фальсификации.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- 11 августа стало известно, что власти вывезли Тихановскую в Литву. Было опубликовано ее обращение с призывом не выходить на протесты, которое многие оценили как сделанное под давлением.
- Сегодня Тихановская обратилась к беларусам с призывом мирно защищать голоса и организовывать митинги.
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