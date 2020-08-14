Тихановская обратилась к беларусам: В победу Лукашенко никто не верит - видео

Тихановская призвала мэров беларусских городов стать организаторами мирных митингов протеста

Светлана Тихановская записала новое видеообращение, в котором призвала к мирным митингам и попросила голосовавших за нее подписаться в гугл-форме, чтобы подтвердить свой выбор. Обращение опубликовано в Youtube-канале Страна для жизни.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она призывала власть остановить насилие на улицах и назвала ситуацию в стране критической, а подавление протестов - кровавой бойней. Также Тихановская призвала мэров городов на выходных, 15-16 августа, стать организаторами мирных митингов протеста.

Тихановская поблагодарила сотрудников силовых ведомств, которые отказались выполнять преступные приказы по подавлению протестов, а также всех протестующих, решившихся выйти на улицы или начать забастовки.

Тихановская заявила, что беларусы никогда больше не захотят жить при прежней власти, большинство выбрало ее президентом, а в победу Лукашенко никто не верит. Она подчеркнула, что защита выбора большинства должна проходить только мирными методами.

Под видео Тихановской опубликована ссылка, по которой голосовавшие за нее на выборах президента могут оставить подпись в подтверждение своего голосования.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко.

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.

Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.

Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе . Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.

США Евросоюзе Литва заявила, что не может считать Лукашенко легитимным президентом

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.