Президент Литвы: Мы не можем называть Лукашенко легитимным президентом

Науседа также считает, что Россия может воспользоваться ситуацией в Беларуси, чтобы еще глубже распространить свое влияние в этой стране

Литва не может считать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, поскольку, по мнению руководства страны, в Республике не прошли честные выборы. Об этом в интервью SkyNews заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Я думаю, мы не можем называть господина Лукашенко легитимным, потому что в Беларуси не было свободных демократичных выборов", - заявил он.

Науседа подчеркнул, что проведение свободных выборов являются "абсолютно необходимым условием" для нормализации отношений между странами.

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Он призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией и предложил быть посредником. Если же мирное разрешение политического кризиса провалится, то Беларуси могут грозить санкции, добавил глава Литвы.

Науседа также предупредил, что если Европейский Союз пассивно отреагирует на эту ситуацию, то Беларусь может стать сателлитом России - вплоть до полной интеграции в РФ.

"Наш интерес, не только Литвы, но и всего ЕС, это стабильная, демократичная и суверенная Беларусь", - подытожил он.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко.

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.

Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.

По данным на 13 августа, число задержанных в Беларуси со дня выборов, 9 августа, уже составило более 6700 человек.

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Марк Сировой

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