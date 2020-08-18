Лукашенко: Новый совет оппозиции – попытка захвата власти, можем остудить горячие головы

Президент Беларуси назвал членов штаба оппозиции бывшими "прикорытниками" и "отвязанными нацистами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает "попыткой захвата власти" создание оппозицией координационного совета по передаче полномочий президента его оппонентке Светлане Тихановской. Он грозит членам штаба последствиями, передает государственное СМИ БЕЛТА.

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"Требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - сказал он.

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Он также назвал штаб "попыткой убаюкать власть и силовые структуры", показать, что они мирные и не хотят противостояния. По мнению Лукашенко, это "ширма".

Состав штаба он назвал "бывшими "прикорытниками", обиженными, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанными нацистами".

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Марк Сировой

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