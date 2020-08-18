Тихановская передала беларусам обращение арестованного режимом Лукашенко мужа – видео

Основной оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала беларусов не сидеть и менять страну. Об этом она заявила в видеобращении, записанном в честь дня рождения ее супруга Сергея, который с мая находится под арестом режима Александра Лукашенко, передает Telegram-канал МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ.

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"Мой муж просит, чтобы я передала вам его слова. Он и другие политзаключенные сидят. Но он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни", - заявила она.

Тихановская также сказала, что супруга задержали "по обвинению в преступлении, которого он не совершал, по провокации спецслужб", чтобы не допустить на выборы.

Она назвала ситуацию в Беларуси "гниющей системой", в которой "один человек все контролирует, держит в страхе страну 26 лет и украл выбор людей".

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Видео - МАЯ КРАІНА БЕЛАРУСЬ/YouTube