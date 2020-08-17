Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси - пресс-секретарь

В штабе Светланы Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская намерена объявить себя победителем президентских выборов. Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Соответствующее заявление сейчас готовится. Мы ожидаем, что Запад примет избрание народа Беларуси и признает победу Тихановской", - отметила Красулина.

Даты, когда появится заявление Тихановской, Красулина не сообщила.

14 августа Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси.

Хроника LIGA.net: Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.