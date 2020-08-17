Тихановская готовится объявить себя президентом Беларуси - пресс-секретарь
В штабе Светланы Тихановской ожидают, что страны Запада признают ее победу
Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская намерена объявить себя победителем президентских выборов. Об этом заявила ее пресс-секретарь Анна Красулина, передает польское издание Rzeczpospolita.
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"Соответствующее заявление сейчас готовится. Мы ожидаем, что Запад примет избрание народа Беларуси и признает победу Тихановской", - отметила Красулина.
Даты, когда появится заявление Тихановской, Красулина не сообщила.
14 августа Тихановская инициировала создание координационного совета для обеспечения трансфера власти в Беларуси.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, указывая на массовые фальсификации.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- 11 августа стало известно, что власти вывезли Тихановскую в Литву. Было опубликовано ее обращение с призывом не выходить на протесты, которое многие оценили как сделанное под давлением.
- 14 августа Тихановская обратилась к беларусам с призывом мирно защищать голоса и организовывать митинги.
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