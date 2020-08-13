Протесты в Беларуси: с госканалов массово увольняются журналисты
На фоне антиправительственных протестов в стране, несколько белорусских журналистов написали заявления об увольнении
Ведущие и журналисты Беларуси уволились с государственных телеканалов в знак протеста из-за насилия против демонстрантов. Об этом они сообщают в соцсетях, пишет Tut.by.
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О своем увольнении сообщил ведущий Агенства телевизионных новостей Беларуси Сергей Козлович.
Также уволилась ведущая телешоу "Доброе утро, Беларусь!" на телеканале Беларусь 1 Вера Каретникова.
Об уходе с канала ОНТ (Общенациональное телевидение) сообщили ведущие Евгений Перлин и Ольга Богатыревич.
Среди уволившихся также ведущая белорусского СТВ (Столичное телевидение) Татьяна Бородкина, сотрудники Первого канала белорусского радио Александр Шустер и Татьяна Филипченко, ведущий телеканала Беларусь 1 и радиостанции Пилот FM Андрей Макаенок, телеведущая Белтелерадиокомпании, радиоведущая Unistar Ольга Бельмач, Ведущий ОНТ Дмитрий Кохно, журналист БЕЛТА Павел Горбач, корреспондент БТ Александр Лучонок.
Видеообращение об уходе записал ведущий известной в стране военной программы "Арсенал" Владимир Бурко.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. По всей Беларуси четыре вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками.
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