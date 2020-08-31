"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж

Сегодня у дворца Независимости в Минске собралось около 200 000 протестующих против режима Александра Лукашенко. Вначале митингующие планировали пройтись по проспекту Независимости, но им перегородили дорогу силовики, тогда участники очередного Марша мира и независимости пошли к резиденции диктатора, передает TUT.by.

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С каждым разом участников митингов становится все больше — в этот день протестующие также "поздравили" Лукашенко с днем рождения, принеся ему "подарки".

Сразу после начала митинга в столице Беларуси начались задержания: на 18:00 часов вечера по данным МВД было задержано около 140 протестующих, троих задержали за "нападение на служебную милицейскую машину".

Сам Лукашенко к митингующим так и не вышел. Вместо этого, его пресс-секретарь на вопрос журналиста РИА Новости о том, где сейчас находится диктатор, выслала фотографию Лукашенко, где он опять изображен в бронежилете и с автоматом на фоне своего дворца.

28 августа беларусов призвали провести в честь дня рождения Лукашенко новый массовый марш и принести ему "креативные рукотворные подарки".

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