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31.08.2020, 00:43

"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж

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"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж
"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж
"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж"Подарки" для Лукашенко, 200 000 людей на митинге и новые задержания — фоторепортаж

Беларусы решили поздравить диктатора с днем рождения креативными подарками и новым Маршем мира и независимости

Сегодня у дворца Независимости в Минске собралось около 200 000 протестующих против режима Александра Лукашенко. Вначале митингующие планировали пройтись по проспекту Независимости, но им перегородили дорогу силовики, тогда участники очередного Марша мира и независимости пошли к резиденции диктатора, передает TUT.by.

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С каждым разом участников митингов становится все больше — в этот день протестующие также "поздравили" Лукашенко с днем рождения, принеся ему "подарки".

Подарки для Лукашенко от беларусов (источник - mkbelarus)

Подарки для Лукашенко (источник - mkbelarus)

Сразу после начала митинга в столице Беларуси начались задержания: на 18:00 часов вечера по данным МВД было задержано около 140 протестующих, троих задержали за "нападение на служебную милицейскую машину".

Сам Лукашенко к митингующим так и не вышел. Вместо этого, его пресс-секретарь на вопрос журналиста РИА Новости о том, где сейчас находится диктатор, выслала фотографию Лукашенко, где он опять изображен в бронежилете и с автоматом на фоне своего дворца.

Фото Лукашенко от его пресс-секретаря (источник - TUT.by)

Читайте также: Протесты в Беларуси в день рождения Лукашенко: в Минске задержания и проблемы с интернетом

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Теги: протесты, беларусь, фото, видео, митинг
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