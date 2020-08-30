Протесты в Беларуси в день рождения Лукашенко: в Минске задержания и проблемы с интернетом
Сегодня в Минске вновь проходит протест против режима Александра Лукашенко, на который вышли десятки тысяч человек
Сегодня в столице Беларуси в 14:00 начался Марш мира и независимости против режима Александра Лукашенко, в котором принимают участие десятки тысяч человек. В центр Минска стянули водометы, автозаки и БТРы. Правоохранители практически сразу начали задерживать протестующих. Об этом сообщает TUT.by.
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Бойцы ОМОНа заблокировали несколько тысяч человек на проспекте Независимости - между зданием КГБ РБ и улицей Ленина, сообщает Наша Нива. Часть протестующих прорвали кордон полиции и убежали.
TUT.by опубликовали в YouTube видео с места событий:
По данным TUT.by, правоохранители выборочно задерживали мужчин. Те не сопротивлялись. Также некоторые абоненты жалуются на проблемы с мобильным интернетом в Минске - многие сайты открываются с запозданием, либо не открываются вовсе.
Ранее оппозиция призывала беларусов нести цветы и "рукотворные креативные" подарки к резиденции Лукашенко, который сегодня отмечает день рождения.
Однако ОМОН перекрыл проход к дворцу.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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