Несите Лукашенко подарки. Беларусов зовут на новый марш — анонс оппозиции

В День рождения президента Беларуси Лукашенко несогласные с его правлением планируют провести массовый Марш мира и независимости

Беларусов призывают выйти 30 августа на марш против режима президента Александра Лукашенко. Также их призывают нести цветы и "рукотворные креативные" подарки для Лукашенко, у которого в эту дату будет День рождения, говорится в анонсе акции на крупнейшем беларуском оппозиционном Telegram-канале NEXTA.

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Акция будет называться Марш мира и независимости. Людей из Минска призывают выйти на Площадь независимости в 14:00. Жителей регионов — собраться в это время на центральных улицах городов.

Инициаторы марша также обещают позже написать список всех резиденций Лукашенко, чтобы протестующие могли принести подарки непосредственно к ним. Фото самых интересных подарков будут опубликованы.

Цель акции — показать, что беларусы выбрали президентом Светлану Тихановскую отмечается в анонсе.

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Марк Сировой

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