Несите Лукашенко подарки. Беларусов зовут на новый марш — анонс оппозиции
В День рождения президента Беларуси Лукашенко несогласные с его правлением планируют провести массовый Марш мира и независимости
Беларусов призывают выйти 30 августа на марш против режима президента Александра Лукашенко. Также их призывают нести цветы и "рукотворные креативные" подарки для Лукашенко, у которого в эту дату будет День рождения, говорится в анонсе акции на крупнейшем беларуском оппозиционном Telegram-канале NEXTA.
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Акция будет называться Марш мира и независимости. Людей из Минска призывают выйти на Площадь независимости в 14:00. Жителей регионов — собраться в это время на центральных улицах городов.
Инициаторы марша также обещают позже написать список всех резиденций Лукашенко, чтобы протестующие могли принести подарки непосредственно к ним. Фото самых интересных подарков будут опубликованы.
Цель акции — показать, что беларусы выбрали президентом Светлану Тихановскую отмечается в анонсе.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями.
- Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
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