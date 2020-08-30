В Беларуси задержали 125 человек. Троих — за "нападение на автомобиль милиции": видео

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Сейчас все они находятся в районных отделениях милиции, им грозит штраф или арест

Сегодня в Минске в первые два часа акции протеста за "участие в несанкционированных массовых мероприятиях" было задержано 125 человек, сообщило государственное информагентство Беларуси Белта со ссылкой на пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову.

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Трое из этих 125 беларусов были задержаны за "нападение и повреждение служебного автомобиля милиции", — рассказала Чемоданова в telegram. По ее словам, "злоумышленники разбили лобовое стекло, а также боковые части машины".

Все задержанные были доставлены в местные РУВД им грозит штраф или административный арест.

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Теги: протесты, беларусь, видео, задержания, мвд беларуси
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