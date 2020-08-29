В ЕС договорились по санкциям против топ-руководства Беларуси — детали

По словам топ-дипломата ЕС Борреля, санкции против высшего руководства Беларуси будут введены настолько быстро, насколько это возможно

Министры иностранных дел членов Европейского союза достигли договоренности по персональным санкциям против высшего руководства Беларуси, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов и насилию против протестующих. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает DW.

"Министры (иностранных дел стран ЕС, — ред.) достигли политической договоренности о введении персональных санкций против определенных лиц в Беларуси, которые были причастны к фальсификациям выборов и последующих насильственных действий. Эти санкции будут направлены против высшего политического руководства", - заявил он.

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По его словам, санкции введут настолько быстро, насколько это возможно.

"Государства-члены ЕС до сих пор предоставляют имена (для санкционного списка, — ред.). Первоначальный список был коротким. В последние дни он рос. В нем было 12 (фамилий, — ред.), затем число выросло до почти 20. Я думаю, в последующие дни он еще будет увеличиваться, — заявил он.

Боррель отметил, что после санкций люди, которые глубоко вовлечены к фальсификациям выборов и репрессиям против манифестаций, должны увидеть: если их коллега попал под санкции, то это некое предупреждение и для них самих.

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Марк Сировой

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