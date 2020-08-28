"Если с Путиным прозеваем". Лукашенко заявил о возможных боевых действиях в Беларуси

Президент Беларуси Лукашенко говорит, что территория РБ может стать для Запада "трамплином" в Россию

Если президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин "прозевают", то Беларусь может превратиться в театр боевых действий. Об этом заявил Лукашенко, передает госСМИ БЕЛТА.

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"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (Путина, — ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", — сказал он, комментируя резерв силовиков РФ для "помощи" Беларуси.

По его словам, в случае, если они "прозевают", Беларусь может превратиться в театр боевых действий, в котором будут решаться не вопросы самой Беларуси.

"Им (на Западе, — ред.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией, — сказал он.

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Лукашенко вновь вспомнил о танках в Литве и Польше, а также заявил, что из-под Берлина к границе Беларуси перекинули американские F-16. "15-20 минут подлета до нашей территории<…>18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", - добавил он.

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Марк Сировой

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