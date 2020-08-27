Беларуская оппозиция отреагировала на планы Путина о вторжении в Беларусь
В Координационном совете подчеркнули, что не примут вообще никакой иностранной помощи
Координационный совет беларуской оппозиции заявил о недопустимости формирования в России вооруженных группировок для отправки в Беларусь. Также там подчеркнули, что не примут вообще никакой иностранной помощи. Об этом говорится в заявлении совета.
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"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - сказано в заявлении.
В Координационном совете выразили сожаление тем, что действующий президент Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину за силовой помощью против собственного народа. Оппозиционеры напомнили, что ранее Лукашенко неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси.
Основанием для военной помощи со стороны РФ является исключительно вооруженное нападение, отметили в совете. Сейчас нет таких оснований, отметили в оппозиции, и поприветствовали заявления иностранных государств о недопустимости военного вмешательства России.
"Поскольку Координационный совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету и т. п." - сказано в заявлении.
Там также подчеркнули, что Координационный совет "не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении".
- Сегодня Путин в интервью пропагандистскому телеканалу Россия 1 заявил, что Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси. Он сказал, что об этом его попросил президент Беларуси Александр Лукашенко, и что такие действия якобы соответствуют договору о Союзном государстве и о коллективной безопасности.
- Правительство Польши призвало Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь".
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