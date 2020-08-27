Беларуская оппозиция отреагировала на планы Путина о вторжении в Беларусь

В Координационном совете подчеркнули, что не примут вообще никакой иностранной помощи

Координационный совет беларуской оппозиции заявил о недопустимости формирования в России вооруженных группировок для отправки в Беларусь. Также там подчеркнули, что не примут вообще никакой иностранной помощи. Об этом говорится в заявлении совета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества", - сказано в заявлении.

В Координационном совете выразили сожаление тем, что действующий президент Александр Лукашенко обратился к президенту РФ Владимиру Путину за силовой помощью против собственного народа. Оппозиционеры напомнили, что ранее Лукашенко неоднократно заявлял о недопустимости внешнего вмешательства в дела Беларуси.

Основанием для военной помощи со стороны РФ является исключительно вооруженное нападение, отметили в совете. Сейчас нет таких оснований, отметили в оппозиции, и поприветствовали заявления иностранных государств о недопустимости военного вмешательства России.

"Поскольку Координационный совет придерживается позиции невмешательства во внутренние дела Беларуси, мы просим любых иностранных партнеров воздержаться от заявлений о представлении интересов белорусского общества, об оказании помощи Координационному совету и т. п." - сказано в заявлении.

Там также подчеркнули, что Координационный совет "не примет никакой иностранной помощи и не будет прямо или косвенно принимать участие в ее распределении".

Сегодня Путин в интервью пропагандистскому телеканалу Россия 1 заявил, что Россия сформировала резерв правоохранителей , которые "помогут при необходимости" Беларуси. Он сказал, что об этом его попросил президент Беларуси Александр Лукашенко , и что такие действия якобы соответствуют договору о Союзном государстве и о коллективной безопасности.

Правительство Польши призвало Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь".

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.