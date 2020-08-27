Польша требует от Путина отказаться от планов военной интервенции в Беларусь

Премьер Польши назвал возможное военное вторжение России в Беларусь "враждебным актом, нарушающим международное право и права человека"

Правительство Польши призвало президента России Владимира Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь", граждане которой протестуют против фальсификации президентских выборов. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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"Правительство призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь под ложным предлогом "восстановления контроля" - враждебного акта, нарушающего международное право и права человека белорусского народа, который должен иметь право самостоятельно решать свою судьбу", - написал Моравецкий.

Сегодня Путин в интервью пропагандистскому телеканалу Россия 1 заявил, что Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси. Он сказал, что об этом его попросил президент Беларуси Александр Лукашенко, и что такие действия якобы соответствуют договору о Союзном государстве и о коллективной безопасности.

Еще 15 августа Лукашенко позвонил Путину и попросил помощи якобы для обеспечения безопасности Беларуси. Лукашенко был напуган десятками тысяч людей на улицах беларуских городов, которые вышли протестовать против сфальсифицированных, на их взгляд, результатов выборов. Президент Беларуси бросил против протестующих вооруженных силовиков. Людей грубо задерживали и избивали. По данным правозащитников, за время протестов были убиты пять человек.

Вадим Ребрина

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