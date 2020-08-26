Появилось видео избиения задержанных ОМОНом в автозаке в Минске

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На видео зафиксировано, как сотрудники ОМОНа без причины оскорбляют и избивают задержанных людей

Беларусское издание TUT.by опубликовало видео, снятое в автозаке милиции во время массовых задержаний участников протестов в Минске 10 августа. Запись демонстрирует жестокое обращение правоохранителей с задержанными.

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Как сообщает издание, запись предоставил журналистам один из задержанных по имени Денис Германов. Он рассказал, что небольшая камера была прикреплена к его одежде и, вероятно, в темноте автозака ее не увидели. Однако и после того, как все изъятые при поступлении в изолятор личные вещи вернули Денису, запись оказалась на месте. Он был удивлен, что ее не удалили.

По словам активиста, его избили трижды: во время задержания, в автозаке и когда привезли в изолятор.

На видео зафиксировано, как сотрудники ОМОНа без причины оскорбляют и избивают задержанных людей. При этом их укладывают на пол автобуса "в несколько слоев", одних на других.

В МВД и Генпрокуратуре Беларуси журналистам TUT.by отказались комментировать видео.

По данным образовательно-социального общественного объединения Звяно, по меньшей мере пять человек были убиты и еще семеро находились в критическом состоянии в реанимации во время протестов в Беларуси против официальных результатов президентских выборов.

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Теги: выборы, беларусь, протест, ОМОН
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