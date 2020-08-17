В ходе протестов в Беларуси были убиты пять человек - правозащитники

Волонтеры обнаружили в минских больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших

По меньшей мере пять человек были убиты и еще семеро находились в критическом состоянии в реанимации во время протестов в Беларуси против официальных результатов президентских выборов. Об этом говорится в отчете образовательно-социального общественного объединения Звяно, сообщает Радио Свобода.

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Отчет посвящен нарушению прав митингующих в Беларуси в период с 7 по 14 августа. Волонтеры обнаружили в минских больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших.

Кроме Александра Тарайковского, о гибели которого власти Беларуси сообщили официально, активисты также считают жертвой режима 25-летнего Александра Вихора. Он скончался в Гомеле после того, как ему было отказано в медицинской помощи, говорят правозащитники. Но здесь, как и в случае со смертью Тарайковского, расследование, по их словам, не ведется, власти отказали в проведении судебно-медицинской экспертизе причин смерти.

У правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глаз и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что помощь была оказана через 6-12 часов после травмирования, некоторым - только после потери сознания.

Большинство потерпевших заявляют, что были задержаны безосновательно.

Также было нарушено право на свободу от пыток и жестокого обращения. Потерпевшие свидетельствуют, что при задержании они не оказывали сопротивления, но были жестоко избиты дубинками. Также их избивали в автозаке и по прибытии в РОВД Минска.

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Правозащитники указывают на непропорциональное и незаконное применение силы. В сообщении говорится, что многие жертвы были ранены и обожжены светошумовыми гранатами, хотя они не были вооружены и не нападали на представителей власти.

В отчете также отмечается отсутствие средств правовой защиты. Никто из потерпевших не мог рассчитывать на защиту адвоката. Многим людям разрешалось уехать на машине скорой помощи только в случае подписания протокола, согласно которому задержанный оказывал сопротивление милиции или принимал участие в несанкционированном мероприятии. Жертвам угрожали, что они будут привлечены к уголовной ответственности в случае обвинений в незаконном применении физической силы и пыток.

Тем временем министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил, что после освобождения из СИЗО в больницы попали 158 протестующих, трое находятся в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

В МВД Беларуси сообщили, что погибший Александр Тарайковский якобы пытался бросить в спецназовцев взрывное устройство , и оно якобы сдетонировало у него в руке.

При этом во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери, сообщает TUT.by .

Также было опубликовано несколько новых видео и фото момента гибели Тарайковского. Никакого взрыва на них не видно. Эксперты, анализировавшие записи, считают , что протестующего застрелили бойцы спецназа.

Вадим Ребрина

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