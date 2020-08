Гибель протестующего в Минске. Его могли застрелить силовики - расследование

Первый погибший в ходе протестов в Минске мог быть убит выстрелом одного из силовиков, что противоречит версии МВД Беларуси о том, что в руке мужчины взорвалось некое взрывное устройство. К такому выводу пришла команда Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованиями военных конфликтов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вечером 11 августа в Минске в районе метро Пушкинская силовики нападали на мирных участников протеста против официальных результатов президентских выборов. Те пытались строить баррикады. Против них использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. В частности события происходили на улице Притыцкого.

Ночью в МВД сообщили, что около 23:00 на улице Притыцкого мужчина якобы пытался бросить в спецназовцев взрывное устройство, и оно якобы сдетонировало у него в руке.

При этом журналисты в ту ночь неоднократно сообщали об обстрелах со стороны силовиков.

Погибшим оказался Александр Тарайковский. Во врачебном свидетельстве о смерти указано, что основная причина его смерти — открытая рана грудной клетки, а умер он от массивной кровопотери, сообщает TUT.by.

Позже появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент гибели Тарайковского. На нем не видно никакого взрыва. Мужчина подходит к строю силовиков, поднимает руки и через несколько секунд падает.

[SENSITIVE VIDEO] Minsk, Aug10. You can see the shot, and then protester began to stagger. Later another rifle was directed (illuminated by a flashlight) and two more shots. The man falls. Apparently, nothing exploded in his hand, as reported in the news pic.twitter.com/58EVcesajb